O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) realizou fiscalização na Ponte do Rio Ubá, na BR-153, entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, no Norte Pioneiro. A ação foi feita após o aparecimento de buracos na pista de rolamento, que provocaram, inclusive, a interdição parcial do local.

Os fiscais do Crea-PR visitaram a estrutura junto a representantes da Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (APLA), Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Norte Pioneiro (AEANP) e Associação Norte Pioneiro de Engenheiros Civil (ANPEC), entidades de classe parceiras do Conselho.

Também foram convidados para acompanhar os trabalhos o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER-PR), conselheiros e inspetores do Crea-PR e representantes das Prefeituras de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. Policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para garantir a segurança dos envolvidos e a organização do tráfego diante da interdição da pista.