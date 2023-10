Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A BR-153, no trecho que liga o Distrito de Marques dos Reis até o trevo com a PR-092, em Santo Antonio da Platina, será duplicado até o ano de 2027. Também a BR-369 será duplicada, entre Marques dos Reis e Cornélio Procópio, com parte das obras sendo executadas até 2028 e parte em 2029. Isso é o que prevê o contrato de concessão a ser firmado entre o Consórcio Infraestrutura PR, vencedor e único participante do leilão do Lote 2, que compreende 605 km de rodovias no Norte Pioneiro, Campos Gerais e Sul do Estado/Litoral.

O leilão foi realizado na Bolsa B3, em São Paulo, no dia 29 de setembro. Estiveram presentes à sessão os prefeitos Marcelo Palhares, de Jacarezinho, Professor Zezão, de Santo Antonio da Platina, e Luiz Henrique Germano, de Siqueira Campos, também presidente da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro do Paraná). Eles participaram da solenidade a convite do governador Ratinho Junior, que levou comitiva composta por secretários de Estado, deputados estaduais, e o vice-governador Darci Pianna. Os deputados federais Pedro Lupion e Sandro Alex, secretário de Estado de Infraestrutura e Logística marcaram presença.

O comparecimento do Consórcio Infraestrutura PR foi considerado uma vitória para a população do Norte Pioneiro, que há anos reivindica a duplicação das estradas na Região. A previsão é que a empresa vencedora assuma rodovias em fevereiro de 2024, em contrato de concessão com 30 anos de duração.

A tarifa do pedágio nas duas praças localizadas em Jacarezinho será de R$ 10,38 (dez reais e trinta e oito centavos). Esse valor é 56% menor do que vinha sendo cobrado em novembro de 2021, quando o contrato com a Econorte foi encerrado. Na ocasião a tarifa era de 24,40 (vinte e quatro reais e quarenta centavos).

O processo licitatório foi promovido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pelo Ministério dos Transportes, tendo como vencedor o Consórcio Infraestrutura PR, composto pelo Grupo Equipav, EPR 2 Participações e Perfin Voyager Fundo de Investimento.

O contrato deverá ser assinado em janeiro, com a concessão assumida 30 dias após a assinatura, prevista para fevereiro de 2024. Os primeiros trabalhos, incluindo a revitalização asfáltica de trechos, a construção de novas praças de pedágio e postos de atendimento, serão concentrados no primeiro ano da concessão.

A previsão de investimentos no Lote 2 é de R$ 17,3 bilhões, sendo R$ 10,8 bilhões (37,6%) em obras e R$ 6,5 bilhões (62,4%) para conservação e serviços aos usuários pelo período de 30 anos. Quando as obras estiverem concluídas, as tarifas serão elevadas em 40%.