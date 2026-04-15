Na manhã de 15 de abril de 2026, por volta das 9h, ocorreu um acidente no km 126 da BR-369, em Jataizinho (PR). Um automóvel Citroën/C3, que seguia no sentido Ibiporã–Cornélio Procópio, colidiu frontalmente contra uma mureta de concreto localizada na praça de pedágio desativada da região.

O condutor, único ocupante do veículo, sofreu ferimentos graves. Apesar de receber atendimento inicial no local, não resistiu e morreu antes da remoção.

Equipes da Concessionária EPR e da Polícia Científica estiveram presentes para auxiliar nos procedimentos. A Polícia Rodoviária Federal ficará responsável pela elaboração do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito.