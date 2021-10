Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma colisão transversal envolvendo um Fiat Uno e um caminhão VW terminou em tragédia na noite desta segunda-feira (25), na BR-369, em Andirá/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 20h no km 37,8. O carro acessou a rodovia e foi atingido na lateral pelo caminhão que seguia sentido Cornélio Procópio/PR.

O condutor do Fiat Uno, um homem de 58 anos, morreu no local do acidente. O corpo do condutor foi recolhido ao IML de Jacarezinho. O passageiro do carro foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro local sem risco de morte.

O condutor do caminhão encontrava-se ileso e orientado no local.

Atenderam a ocorrência a PRF, Polícia Civil, IML, Perícia, e Concessionária Triunfo.