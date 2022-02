Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta quarta (16), quase 2 toneladas de maconha em um caminhão carregado com caixas de verdura em Londrina (PR).

Por volta das 13 horas, policiais rodoviários federais receberam informações de um caminhão que estaria carregado com drogas, circulando na região do Ceasa, na BR-369, na saída para Ibiporã (PR). Em policiamento pela região, conseguiram encontrá-lo dentro do perímetro urbano de Londrina, adentrando em uma residência, mas sem o motorista, que abandonou o veículo.

Ao vistoriarem a carga, que era composta de caixas plásticas de verduras vazias, encontraram, debaixo das caixas, vários fardos de maconha, que após descarregados e pesados, totalizaram 1.989 quilos da droga.

Além disso, os policiais verificaram que o caminhão havia sido roubado em São Paulo, em setembro do ano passado.

O condutor não foi localizado, então o proprietário da residência foi conduzido para a Polícia Civil junto com o caminhão e a droga para o registro do crime de tráfico de drogas e pela localização do caminhão roubado.