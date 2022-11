Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As buscas pelas vítimas do deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, entraram no segundo dia nesta quarta-feira (30). Segundo o último boletim divulgado pelas autoridades paranaenses, no fim da tarde desta terça-feira (29), até o momento seis pessoas foram resgatadas com vida e duas mortas.

Os dois mortos seriam do sexo masculino e caminhoneiros, de acordo com informações preliminares.

Conforme o Gabinete de Crise do Governo do Paraná, as equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Científica trabalham de maneira ininterrupta no atendimento à ocorrência, que atingiu o km 669 na região da Serra do Mar.

Grande quantidade de terra, vegetação e detritos deslizaram sobre as pistas da estrada na noite de segunda-feira (28). Conforme o secretário de Segurança Pública, mais de 15 veículos podem ter sido soterrados.

Desvio

A rodovia está interditada nos dois sentidos e não há previsão para liberação do tráfego. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta que os motoristas procurem rotas alternativas.

No momento, o único trajeto disponível para acessar o litoral paranaense é pela BR-116, sentido Rio Negro, e daí seguindo para Joinville antes de retornar ao Paraná, passando por Garuva.

O DER/PR recomenda que, caso seja possível, os usuários evitem se deslocar rumo ao Litoral paranaense enquanto a situação não é amenizada, uma vez que a previsão de mais chuvas está mantida pelos próximos dias, o que, além de agravar a situação, prejudica os serviços de recuperação das rodovias.