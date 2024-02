Um cachorro foi arremessado por cima do muro de um abrigo, na madrugada deste sábado (24), em Cascavel, no Oeste do Paraná.

Câmeras de segurança do abrigo de animais São Francisco de Assis mostram o momento que dois homens descem do carro com o cachorro que é arremessado por cima do muro. No entanto, a primeira tentativa falhou e o homem derrubou o animal no chão.

Na segunda tentativa, o homem consegue colocar o cachorro em cima do muro e empurrá-lo para o abrigo. É possível escutar o animal latindo após a queda, devido a altura do muro.

Após o ato, os homens vão embora na caminhonete. O abrigo acolheu o animal, que ficará disponível para adoção.

Veja momento em que cachorro é arremessado por cima de um muro:

https://www.instagram.com/reel/C3vu2BiuQjR/?igsh=bWZlM3B3ZGVocTFh