Os veranistas que estão no Litoral do Estado podem conhecer de perto as viaturas, equipamentos tecnológicos e ferramentas que ajudam diariamente as polícias do Paraná a fazerem a segurança da população. Os veículos e objetos estão expostos em um estande fixo montado na praia de Caiobá, em Matinhos, e também são apresentados em um ciclo itinerante que passa por vários balneários do Litoral.

A exposição apresenta de uma maneira leve e didática parte da estrutura e das ferramentas de trabalho da própria Secretaria de Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros e das polícias Militar, Civil, Científica e Penal. Os veranistas também podem ter contato com os diferentes profissionais que atuam nas várias etapas que são fundamentais para a manutenção da segurança, como policiamento, investigação e patrulhamento. Há ainda atividades lúdicas para crianças.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, o objetivo da ação é aproximar as forças de segurança da população, mostrando como funciona o trabalho dos policiais na prática. “A nossa meta é aproveitar este momento de lazer das pessoas para que elas conheçam o nosso trabalho e os nossos agentes. Isso fortalece a confiança da população nas corporações”, afirmou.

EQUIPAMENTOS– No estande fixo ou no ciclo itinerante, os veranistas podem conhecer desde carros antigos da Polícia Militar e da Polícia Civil, como fuscas e kombis, até viaturas modernas, como Camaros, Audis e Porsches, capacetes, armamentos e artefatos de última geração usados em operações policiais ou investigações de laboratório.