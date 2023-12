A quinta-feira (28) deve ser de sol em todo o Paraná. Conforme o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar, há uma tendência de elevação nas temperaturas. Além do calor, região Sul está sob índices extremos de raios ultravioleta.

Durante a tarde, o paranaense pode sentir aquela sensação de abafamento. A máxima prevista deve ocorrer na região de Umuarama, no Noroeste do Paraná, onde os termômetros podem atingir os 35ºC. As mínimas devem ficar em torno dos 16ºC na região de Palmas, no Sul do estado.

Há uma possibilidade bem restrita de chuva rápida próximo da divisa com Santa Catarina no Oeste do Paraná.

Na sexta-feira (29), o tempo volta a ficar instável por conta da nova frente fria, que faz a temperatura cair no Ano Novo e trazer chuva.