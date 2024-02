Uma onda de calor excessivo tem atingido diversas cidades no sul do Brasil. Uma delas é Capanema, no Sudoeste do Paraná, onde a estação do Sistema de Monitoramento Meteorológico do Paraná (Simepar) registrou 39,7ºC neste domingo (11). Mais do que o registrado no Rio de Janeiro, por exemplo, uma das cidades mais quentes do Brasil e onde fez 36ºC neste domingo.

Quem também teve calor excessivo neste domingo foi Foz do Iguaçu, na região Oeste. Na cidade, os termômetros bateram os 38ºC, segundo o Simepar.

Com o ambiente atmosférico mais seco, o Paraná não teve muitas formações de nuvens neste domingo, o que dificultou a formação de chuva. No entanto, o cenário muda um pouco a partir de segunda-feira (12). As taxas de instabilidade aumentam e pode haver pancadas de chuva e trovoadas de forma localizada, principalmente na terça-feira (13). Mesmo assim, o calor continua em todo o estado.