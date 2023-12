A frente fria que passou pelo Paraná na sexta-feira (29) segue em direção à região Sudeste do Brasil. Com isso, o sábado (30) deve ser de muitas nuvens no céu do Paraná, com condição para alguma chuva isolada, especialmente em áreas a leste e norte. A previsão é do Simepar.

E o calorão, registrado em boa parte das cidades paranaenses na sexta, deve amenizar no sábado. No Litoral, por exemplo, onde as temperaturas chegaram perto dos 40ºC, com sensação térmica de 45ºC, a temperatura não deve passar muito dos 27ºC. O mesmo na capital, que chegou aos 32ºC na sexta e deve ficar com máxima de 23ºC no sábado.

E a virada do ano deve ser de chuva e temperaturas mais baixas no Paraná. Veja a previsão.