Com diversas regiões registrando calor muito acima da média, o Paraná está em alerta vermelho para uma onda de calor extremo. E o calorão fora de época não deve dar refresco tão cedo, de acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Segundo os meteorologistas, as temperaturas elevadas, muitas vezes acima dos 30°C, e o clima seco e ensolarado devem predominar na maior parte do estado por no mínimo uma semana. Sem contar um breve refresco previsto para a próxima terça-feira (14), as temperaturas elevadas só devem perder força a partir do dia 17 de maio.

As regiões onde o calorão fora de época será mais intenso são o norte, o noroeste e o oeste do estado, locais onde os termômetros registrarão temperaturas acima dos 30º quase que diariamente. As maiores máximas previstas para o período devem ser registradas no domingo (12), com 33ºC em Guaíra e Umuarama; e segunda-feira (13), também com 33ºC em Maringá.

Na terça-feira, com a chegada da chuva, as temperaturas caem em todo o estado, com máxima de 26ºC prevista para Maringá, Londrina e Paranavaí. Mas voltam a subir no dia seguinte, com previsão de 30ºC em Paranavaí na quarta-feira (15) e 31ºC em Umuarama na quinta-feira (16).

E somente na sexta-feira (17) é que as temperaturas voltam a cair e se aproximar das médias históricas do mês, com máximas de 24ºC em Maringá, e somente 19º em Foz do Iguaçu, por exemplo.