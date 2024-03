A onda de calor que atinge o Paraná mantém as temperaturas altas em todas as regiões do estado nesta sexta-feira (15). Segundo o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, apesar do calorão, há previsão de chuva para algumas cidades na tarde desta sexta.

As maiores temperaturas devem ser registradas nas regiões norte, noroeste e oeste. Os termômetros podem se aproximar dos 40°C novamente e todas as cidades do estado devem ultrapassar os 30°C. Em Curitiba, a máxima deve bater os 32°C.

Já a chuva, que deve intensificar no final de semana, pode atingir algumas cidades nas regiões de fronteira e também na divisa com Santa Catarina. Segundo o meteorologista, as pancadas de chuva devem aliviar o calorão.

Para o final de semana, outras regiões do estado devem registrar pancadas de chuva, principalmente no final da tarde.