A onda de calor pode trazer chuvas fortes e rajadas de ventos de até 70 km/h durante o fim de semana no Paraná. O calorão deve durar pelo menos até a próxima quarta-feira (20), com temperaturas 5ºC acima da média prevista.

Conforme o ClimaTempo, a manhã de sábado (16) terá sol e aumento da nebulosidade durante o dia. A tarde será de muito calor em todo estado, trazendo possibilidade de pancadas de chuvas isoladas e ventos intensos.

Regiões mais afetadas pela forte chuva no Paraná

Conforme o instituto, a região sudoeste vai receber o maior volume de chuva, com rajadas de vento de até 70 km/h.

A condição de forte chuva no Paraná continua no domingo (17), mas elas devem começar já durante a manhã nas áreas do sudoeste e também do norte. Foz do Iguaçu, Londrina e Campo Mourão devem ter pancadas durante todo o dia.

Previsão do tempo para a próxima semana

Já para a próxima semana, o ClimaTempo prevê um cenário muito parecido. Uma área de baixa pressão vai manter a umidade do Paraná.

Na segunda-feira (18), Curitiba amanhece com nuvens carregadas a partir do período da manhã. Durante a tarde, há risco de pancadas de chuvas isoladas no litoral, Campo Mourão, Londrina e Foz do Iguaçu.

Já na terça-feira (19), o calorão continua no período da tarde, com risco de chuva a qualquer hora do dia. O calor e as chuvas vão ganhando intensidade ao longo da semana.