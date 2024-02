O tempo fica firme nesta sexta-feira (2) na maioria das regiões do Paraná. Apesar disso, o tempo abafado aumenta o risco de chuvas em algumas áreas do estado.

De acordo com o ClimaTempo, nas regiões centrais e no leste paranaense o sol predomina pela manhã e as pancadas de chuva devem chegar a tarde. Em Curitiba e Região Metropolitana, deve chover entre a tarde e a noite de maneira moderada. Já no litoral, o tempo fica instável com risco de temporais e ventos de até 70 km/h.

No sábado (3), as temperaturas podem chegar aos 37ºC, com risco de pancadas de chuva em boa parte do território paranaense. O volume acumulado não será tão expressivo.

Segundo o instituto, o domingo começa com sol e a chuva cai no período da tarde em todo o Paraná. Em algumas áreas, pode se prolongar até a noite. É o caso de Campo Morão, Londrina, as áreas mais ao norte do estado.