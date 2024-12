A CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREZINHO, por meio do seu Presidente, vem a público esclarecer o trâmite dos Projetos de Lei do Legislativo 22 e 23/2024 que versam sobre a fixação dos subsídios dos Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais para a legislatura de 2025-2028.

Tais projetos são de competência privativa da Mesa Diretora para a sua proposição. Sua origem se deve ao Ofício nº 752/2024-GAB, de autoria do Prefeito Municipal, recebido em 21 de novembro de 2024, onde o então Chefe do Poder Executivo pleiteava a fixação do subsídio dos Secretários Municipais e Vice-Prefeito no valor de R$ 12.000,00, sendo mantido o atual subsídio do Prefeito nos mesmos R$ 21.093,81.

Na oportunidade foi apresentado até mesmo o impacto econômico-financeiro exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sobre o subsídio dos Vereadores, a Constituição Federal é silente quanto ao prazo de propositura, prevendo apenas que os subsídios devem ser propostos de uma legislatura para a outra.

Já no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Paraná existia uma Instrução Normativa que regulava a fixação do subsídio dos agentes políticos municipais onde se exigia que os subsídios dos vereadores deveriam ser fixados com antecedência mínima de 90 dias contados das eleições municipais.

Tratava-se da IN 72/12, que simplesmente foi revogada pela IN 162/2021. Com referida revogação, houve um vácuo legislativo (dada a força normativa da IN do TCE) em que se permitia, em tese, a fixação dos subsídios após as eleições, visto que a vedação por parte do TCE-PR deixou de existir.

Diante da necessidade de se valorizar os membros do Parlamento Municipal da próxima legislatura, foi apresentado o PLL 22/2024, fixando os subsídios dos vereadores de acordo com os limites constitucionais (30% do subsídio dos Deputados Estaduais).

Entretanto, após a propositura, feita uma análise mais detida pela Procuradoria do Legislativo, verificou-se que o STF possui entendimento consolidado proibindo a fixação do subsídio dos Vereadores após as eleições municipais.

Tal proibição não se dá em razão de nenhuma norma expressa e sim em razão dos Princípios da Anterioridade, Moralidade e Impessoalidade.

Isto posto, o Projeto de Lei do Legislativo 22/2024 será retirado e arquivado pela Mesa Diretora, autora da proposta, diante do opinativo do departamento jurídico, enquanto que o Projeto de Lei do Legislativo 23/2024 que trata do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários aguarda pedido expresso do Prefeito Municipal para que seja pautado e votado nesta Casa de Leis.

José Izaías Gomes – “Zola”