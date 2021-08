Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Câmara Municipal de Jacarezinho vota nesta segunda-feira (30) o Projeto de Lei do Executivo n.° 64/2021, por meio do qual o prefeito Marcelo Palhares (PSD) solicita autorização para contratar financiamento no valor de R$ 4,76 milhões a serem aplicados na modernização da Iluminação Pública de Jacarezinho. O financiamento se dará junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Finisa.

Pelos cálculos do Poder Executivo Municipal, com esse montante será possível a aquisição de 5.800 luminárias em LED, atendendo à substituição de toda iluminação pública da cidade, de modo a oferecer maior conforto e segurança para a população.

“A relação custo-benefício reside no fato de que em julho/21 tivemos uma arrecadação de Contribuição de Iluminação Pública – CIP – no valor de R$ 122.388,00, enquanto a despesa do Município com esse serviço é de R$ 167.493,00, ou seja, temos um déficit de R$ 45.105,00 mensais”, justifica o Prefeito. Essa diferença é bancada com recursos de outros tributos, que poderiam ser aplicados em várias necessidades da Administração.

Com a implantação das lâmpadas em LED, Palhares estima que haverá uma economia de aproximadamente 60% com a instalação das novas luminárias LED, e “conseguiremos honrar o compromisso do financiamento, com prazo de carência de 24 meses e 96 meses de prazo para amortização, com a redução dos gastos com energia elétrica”, avalia.

Além da redução no consumo, haverá também uma diminuição nos custos de manutenção do sistema de iluminação da cidade, já que esse tipo de lâmpada tem durabilidade maior. Outra vantagem é que cada luminária é ligada individualmente na rede elétrica, o que impede que um quarteirão apague inteiramente como ocorre muitas vezes.

“A modernização e consequente melhoria do sistema de iluminação é um compromisso assumido em campanha e estamos cumprindo”, finaliza o Prefeito.