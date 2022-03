Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Câmeras de segurança da churrascaria do Pedrão, localizada na avenida Frei Guilherme Maria, em Santo Antônio da Platina/PR, registraram o furto de um celular na madrugada de sábado (26). As imagens mostram o ladrão quebrando uma porta de vidro, e em seguida ele furta o aparelho.

A Polícia Militar foi informada que um homem vestindo bermuda de cor laranja, camiseta azul e mochila, seria o autor do crime. O suspeito foi abordado na avenida Frei Guilherme Maria, onde estava transitando para o centro da cidade, e em revista pessoal o celular furtado foi encontrado. O homem foi encaminhado à sede da 4ª Companhia de Polícia Militar para averiguação.

Em contato com o dono do estabelecimento, foi constatado que uma gaveta do caixa com diversas moedas também havia sido furtada, mas foi recuperada pelos funcionários próxima à rodoviária, e que o autor danificou a porta de vidro da entrada e uma câmera de segurança.