Caminhada de Fé para São Miguel Arcanjo reúne devotos de todo Brasil

A 6ª Caminhada para São Miguel Arcanjo, realizada no último sábado, atraiu cerca de 900 participantes que partiram de Jacarezinho em direção ao santuário em Bandeirantes. O evento, que promove espiritualidade e união, contou com devotos de várias cidades e estados do Brasil.

A caminhada de 40 km foi organizada com o apoio de empresas locais, que forneceram infraestrutura e alimentação. No total, mais de mil pessoas estiveram envolvidas.

A cena de centenas de pessoas caminhando juntas, algumas carregando bandeiras e faixas em homenagem a São Miguel Arcanjo, chamou a atenção de motoristas na rodovia PR 431 e BR-369, gerando curiosidade e admiração.

Os organizadores esperam que o evento continue crescendo a cada ano, atraindo mais participantes e se consolidando como um importante evento religioso na região.

Fotos: Clayton Correa e Redes Sociais