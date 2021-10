Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na noite desta segunda (25), por volta de 22 horas, um veiculo Fiat Uno Mille provavelmente de Sarutaiá e um caminhão placas de Fartura carregado com porcos bateram na Rodovia Raposo Tavares próximo ao Colina região do Postinho Jurumirim em Piraju. Segundo informações o veículo provavelmente placas de Sarutaiá invadiu a pista contraria e bateu de frente com o caminhão e o motorista do carro que estava sozinho morreu no local. O motorista do caminhão nada sofreu, cerca de 30 porcos morreram. Os veículos pegaram fogo e os Bombeiros de Piraju estiveram no local. O corpo do motorista do carro foi levado ao IML de Avaré para identificação. Ocorrência atendida pelos rodoviários de Piraju cabo Edvaldo e Agnaldo. De acordo com a Policia a primeira informação é que a vitima fatal morava sozinha em Sarutaiá.