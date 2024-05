Um caminhão roubado com doações para as vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul foi recuperado na manhã desta quinta-feira (9), em Palmas, no sudoeste do Paraná. O veículo foi roubado em Curitiba.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista de 26 anos confessou que receberia R$ 5 mil para transportar o veículo até o município de Pato Branco, na mesma região do estado, onde outra pessoa receberia a mercadoria

Além disso, o suspeito confessou que o caminhão foi roubado com as doações e quebrou o celular durante a abordagem, conforme os policiais que atenderam a ocorrência.

Caminhão levava doações para o Rio Grande do Sul

De acordo com a polícia, o caminhão levava doações para o Rio Grande do Sul, como equipamentos eletrônicos, produtos de higiene e limpeza, mantimentos, dentre outros.

O caminhoneiro foi levado para a delegacia da Polícia Civil, junto com os objetos apreendidos.