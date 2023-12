Um acidente envolvendo um caminhão foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na manhã desta terça-feira (26) na PR-092, em Santo Antônio da Platina/PR.

De acordo com a PRE, o acidente ocorreu por volta das 7h45 no km 319 da rodovia. O motorista do caminhão, um Mercedes-Benz Axor 2041 LS, com placas de Tijucas-SC, perdeu o controle da direção e tombou na lateral da rodovia.

O motorista não se feriu com gravidade.