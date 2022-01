Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhoneiro de 46 anos morreu em consequência de um acidente de trânsito na noite de quarta-feira (12), em Wenceslau Braz – Norte Pioneiro paranaense.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, L. C. L.S dirigia um caminhão Volvo FH 460, com placas de Ijuí/RS, que trafegava sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos, quando ocorreu um choque lateral com outro caminhão, placas de Cravinhos/ SP, e em seguida o caminhão Volvo saiu da pista e atingiu na grade de uma empresa à margem da rodovia.

O condutor do caminhão Volvo morreu no local do acidente, o corpo foi recolhido ao IML de Jacarezinho.