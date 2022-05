Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhoneiro de 27 anos morreu em um grave acidente na noite de quinta-feira (26), na PR-092, trecho entre Siqueira Campos e Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro paranaense.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 22h30 no km 268+ 500m. O caminhão, com placas de Ji-Paraná/RO, seguia sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos, quando saiu da pista e tombou. O motorista teve morte instantânea.

O corpo da vítima foi recolhido ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho.

As circunstâncias do acidente são investigadas.