Uma caminhonete Nissan/Frontier tombou após colidir com um Chevrolet Agile na noite desta segunda-feira (5), na área central de Santo Antônio da Platina/PR.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, o acidente aconteceu no cruzamento das ruas José Bonifácio e Benjamin Constant. O condutor da caminhonete não se feriu, já o motorista do Agile recebe atendimento dos socorristas e foi liberado no local.

O Corpo de Bombeiros não soube informar quais dos veículos cruzou a preferencial.