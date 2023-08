Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde de ontem (28), um capotamento foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na PR-092, em Santo Antônio da Platina/PR. O acidente aconteceu por volta das 16h55, na altura do Km 337 da rodovia estadual, e envolveu uma caminhonete GM S10, com placa de Presidente Prudente – SP.

pelo Samu e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu cuidados médicos. De acordo com os dados apurados pela PRE no local do acidente, a caminhonete estava transitando no sentido Barra do Jacaré a Santo Antônio da Platina, quando o veículo capotou.

As circunstâncias do acidente são investigadas.