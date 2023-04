Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na última semana, o CANIL do 2º BPM recebeu como doação do Canil Escola Cães de Guarda, propriedade do Sgt RR Celso Antônio Pinto, um cão da raça Pastor-Belga-Malinois. O cachorro com oito meses de idade será adestrado para busca de pessoas, faro de entorpecente e arma de fogo e assim amplia a capacidade de atendimento para com o atendimento de ocorrências.

Já é a segunda doação do Sgt RR Celso faz para a corporação, ele que muito se dedicou ao CANIL do 2º BPM e com certeza, contribuiu para a elevada capacidade técnica dos policiais empregados e a seriedade com que conduz o adestramento de seus cães.

O subcomandante do 2º BPM, Major Carlos Ricelle Leal enalteceu a atitude do veterano e o comprometimento com a Polícia Militar desde quando ele estava no CANIL da Unidade.