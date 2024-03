Um homem de 35 anos morreu na noite de ontem (21) após um capotamento na PR-324, em Siqueira Campos/PR. O acidente aconteceu no km 23+800m, próximo ao trevo de acesso à cidade.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo, um GM Classic, com placas de Cambira-PR, trafegava no sentido Salto do Itararé a Siqueira Campos quando perdeu o controle em uma curva aberta e capotou. O condutor foi ejetado do veículo e morreu no local.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho.

O tempo no momento do acidente era chuvoso. A polícia investiga as causas do acidente.