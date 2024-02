Um acidente na PR-436, na manhã de ontem (18), deixou um homem ferido. O veículo, um VW/Gol com placas de Bandeirantes, colidiu contra um barranco e capotou no km 99+600m da rodovia, próximo ao município de Bandeirantes.

O condutor do veículo, de 39 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado pelo Siate à Santa Casa de Bandeirantes. Não foi realizado o teste do etilômetro no condutor, devido à sua hospitalização.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo trafegava no sentido Itambaracá a Bandeirantes quando perdeu o controle e colidiu contra o barranco. A pista é simples, reta e estava em boas condições no momento do acidente. O tempo também estava bom.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.