Um Ford ka capotou na tarde deste domingo (7) no bairro Álvaro de Abreu, em Santo Antônio da Platina/PR. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu após a motorista desviar de uma motocicleta.

Ainda de acordo com a PM, quatro pessoas estavam no carro, duas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro com ferimentos leves e as outras duas não se feriram.