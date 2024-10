Um carro foi destruído durante as comemorações do resultado das eleições municipais em Almirante Tamandaré, na noite do último domingo (6). Vídeos gravados por testemunhas mostram a confusão no centro da cidade.

O caso aconteceu logo após a apuração das urnas nos municípios e se estendeu até por volta da meia-noite. Nas imagens, registradas na Avenida Emilio Johnson, principal via do centro da cidade, é possível ver um veículo modelo Fiesta sendo depredado por apoiadores que festejavam.

Um dos homens chega a subir no veículo para chutar o para-brisa. Outros usam cadeiras de praia para danificar o carro. De acordo com a RICtv, o proprietário do automóvel abandonou o carro assim que começou a pancadaria.

A principal suspeita, conforme testemunhas, é que o veículo teria esbarrado em algumas pessoas que estavam na aglomeração, o que teria dado início a briga.

Um trio elétrico, montado a poucos metros da prefeitura, teve que ter as apresentações, canceladas devido à confusão.