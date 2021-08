Escutar esta notícia Escutar esta notícia

..

Um veículo Honda HRV, carregado com cigarro contrabandeado do Paraguai, capotou na manhã desta quinta-feira (12), na PR-439, entre Santo Antônio da Platina e Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro paranaense.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º BMP, o veículo é clonado e fugia de abordagem de equipes de Rádio Patrulha, Rotam e Agência Local de Inteligência da 4ª Companhia.

O acidente ocorreu por volta das 11h, próximo à Fazenda Ribeirão Bonito. O motorista (36 anos) estava sozinho no veículo, e foi encaminhado em estado grave pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro de Santo Antônio a Platina.