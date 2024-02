Um casal de surdos teve o casamento celebrado em Libras, a Linguagem Brasileira de Sinais, no último fim de semana, na cidade de Medianeira, no Oeste do Paraná.

Thaisy Privateli e Rafael Bortoli se conheceram na Associação Medianeirense de Surdos (Amesfi) durante a realização de atividades. Para celebrar um amor que nasceu da inclusão, os dois conseguiram que um padre surdo celebrasse a missa do casamento.

Wilson Czaia é de Curitiba e foi para Medianeira celebrar a união do casal de surdos por meio da linguagem de sinais, com todo o suporte da Amesfi.

A noiva descreveu a emoção do casamento e disse que tudo foi do jeito que ela pensou. “Quando a porta abriu estava tudo muito bonito, a igreja cheia. Foi muito emocionante”, relatou.