Kaique José da Silva, 30, e Dholliane Cassandra Fragoso, 20, viveram um verdadeiro milagre no último sábado (24). O casal estava em um caminhão carregado com cebolas que despencou de uma altura de 30 metros da Ponte do Ubá na BR-153, entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, no norte pioneiro do Paraná.

O acidente aconteceu por volta das 10h15 e interditou a rodovia nos dois sentidos por cerca de duas horas. Segundo Kaique, o acidente foi causado por uma falha nos freios do veículo. Ele relata que tentou evitar uma colisão com outros veículos, mas acabou perdendo o controle da direção e despencando da ponte.

Sobreviventes

Apesar da queda de 30 metros que deixou o caminhão completamente destruído, Kaique e Dholliane não sofreram ferimentos graves. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Samu e encaminhados para o pronto-socorro municipal de Santo Antônio da Platina. Após dois dias de internação nos Hospital Nossa Senhora da Saúde, o casal recebeu alta médica na tarde desta segunda-feira (26) e retornou para casa no Tocantins.

Lombada no local

Kaique acredita que a lombada instalada na cabeceira da ponte contribuiu para o grave acidente. Segundo ele, o redutor de velocidade causou uma fila de veículos e dificultou a frenagem do caminhão.

Objetos furtados

Após o acidente, alguns objetos pessoais do casal e do caminhão foram furtados. Entre os itens estão o celular de Dholliane, a bateria do caminhão, pneus e outros acessórios.

As causas do acidente e o furto dos objetos são investigados.