Um celular que estava carregando na tomada explodiu, nesta quinta-feira (9), em um escritório de arquitetura em Toledo, na região oeste do Paraná.

Lucas Maldaner, estagiário da empresa, estava ao lado do celular na hora em que começou a pegar fogo. O aparelho estava em cima da mesa carregando. Nas imagens é possível observar que começa a sair fumaça do celular, o jovem tira da tomada e logo em seguida pega fogo. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Assista o momento da explosão do celular na tomada: