O Centro de Eventos Aécio Flávio de Oliveira, localizado na rua Osório Ferreira de Mello, entre os bairros Pérola e Vila Santo Antônio, em Ibaiti, foi invadido, furtado e depredado no último final de semana. Os danos foram descobertos na manhã de segunda-feira (5), quando os funcionários da unidade iniciavam o expediente para atender à população.

Os vândalos cortaram e furtaram toda a fiação elétrica e de rede de internet do prédio. Além disso, danificaram móveis, o forro, as calhas e destruíram a caixa de energia, bem como todos os interruptores do edifício, tornando o espaço destinado a eventos inutilizável até que os reparos necessários sejam realizados.

O vandalismo não parou por aí; os criminosos também cortaram a ligação externa de energia elétrica para o prédio e jogaram alguns móveis no pátio externo.

Os órgãos de segurança foram acionados, e uma equipe de peritos criminais da Polícia Civil esteve no local recolhendo digitais e amostras biológicas para identificação dos autores. Imagens das câmeras de segurança do bairro também serão analisadas

Várias instalações públicas municipais em Ibaiti, como escolas, CMEIs, complexos esportivos, unidades de saúde, centros culturais e outros, já foram alvo de vandalismo nos últimos tempos.

A Prefeitura de Ibaiti pede à população para ajudar na conservação dos bens e a denunciar crimes praticados contra o patrimônio público.

Denúncias podem ser feitas pelos telefones 43 3546-1011 – Polícia Civil e 190 – Polícia Militar.