Depois de um domingo de estabilidade, as chuvas voltam a algumas regiões do Paraná nesta segunda-feira (19). A última semana do inverno começa com temperaturas amenas, exceto no Norte do estado. Veja a previsão:

A instabilidade provoca pancadas de chuva e descargas elétricas nas regiões sudeste e oeste, avançando para as demais regiões durante o dia. Em Curitiba, a segunda-feira (19) começa com o céu claro com probabilidade de chover durante a tarde e à noite. A temperatura mínima será de 10°C com máxima de 17°C na capital.

Já em Cascavel, no Oeste do Paraná, a chuva chega entre o fim da madrugada e o início da manhã, se estendendo durante todo dia. A mínima será de 14°C e a máxima chega a 20°C.

Na região norte, em Londrina, a segunda-feira começa com muitas nuvens no céu, com probabilidade de pancadas de chuva à noite. A mínima será de 12°C com máxima de 24°C. Em Maringá, a chuva deve aparecer à tarde e permanece durante a noite. A temperatura mínima na cidade canção será de 15°C e máxima de 24°C.

A temperatura no Centro-Sul do Paraná fica amena durante todo o dia. Em Guarapuava, chove logo pela manhã com temperatura mínima de 9°C e máxima de 15°C. Já nos Campos Gerais, em Ponta Grossa, a máxima será de 19°C, com pancadas de chuva a partir da tarde.