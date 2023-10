Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Mais 17 mil pessoas no Paraná já foram afetadas pelas fortes chuvas que caem sobre o Paraná desde o último sábado (28). Segundo o boletim da Defesa Civil, ao menos 4.350 casas foram danificadas, dez delas totalmente destruídas, mais de 500 pessoas estão desalojadas e 394 estão desabrigadas.

Mais de seis mil pessoas foram afetadas no município de Dois Vizinhos, no centro sul do Paraná, que teve 1,5 mil casas danificadas pela enxurrada pelo transbordamento do Rio Jirau, que corta bairros da cidade. Desde sábado (28) a prefeitura da cidade emitiu alerta sobre a situação. As chuvas na cidade seguem constantes.

Também na região centro sul, o município de Espigão Alto do Iguaçu sofre com alagamentos e que afetou 1,1 mi pessoas. O boletim da Defesa Civil aponta que 50 pessoas estão desalojadas e 200 casas foram danificadas.