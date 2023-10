Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um ciclista morreu atropelado na manhã deste sábado (21), na BR-153, em Santo Antônio da Platina/PR.

O acidente aconteceu por volta das 6h40, próximo ao Posto Chapadão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo envolvido no atropelamento seria uma caminhonete Toyota Hilux que fugiu após atingir a vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém quando chegou ao local o ciclista já estava em óbito.

De acordo com as primeiras informações, a vítima seria um idoso que frequentemente recolhia latinhas de bebidas no posto de combustível.

Equipes da Polícia Civil e Polícia Científica realizaram a perícia para esclarecer as circunstâncias do acidente.

O corpo do ciclista, ainda não identificado pela reportagem, foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho/PR.