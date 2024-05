Um ciclone extratropical se aproxima do Paraná e pode provocar uma frente fria a partir de sexta-feira (10), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Além disso, algumas regiões do estado serão afetadas pelas chuvas, mas sem grandes volumes previstos a partir da quinta-feira (9). Apenas a região norte vai seguir sem chuvas e com o calorão, conforme o instituto.

Já no sudoeste do Paraná deve ter chuva que começa desde manhã até a noite, intercalando períodos de melhora, mas com volume acumulado ainda bastante elevado.

A região de Curitiba será afetada pela frente fria provocada pelo ciclone extratropical. A temperatura máxima na capital paranaense será de 24ºC na sexta. As demais áreas continuam sob forte calor, segundo a previsão do tempo.

Ciclone traz frente fria para o Sul do Brasil

Um ciclone extratropical deve se formar entre madrugada e o começo da manhã de quarta-feira (8). Situação pode provocar ventos de até 90 km/h e fortes chuvas nos três estados da região Sul do Brasil, segundo o Climatempo.

Esse sistema se forma na Argentina e não vai passar pelo Brasil, mas a presença dele vai dar origem a uma nova frente fria. O que vai causar chuvas e queda nas temperaturas no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.