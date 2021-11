Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) abre nesta quarta-feira, 24, o Processo Seletivo Simplificado 001/2021 para a contratação temporária para o exercício da função de advogado. As inscrições serão até o dia 01 de dezembro e serão isentas de custos.

As inscrições serão aceitas em apenas em dias úteis, durante o horário de expediente do consórcio no período compreendido entre 8 e 12h na parte da manhã e das 13h às 17h no período da tarde. O candidato deverá providenciar a entrega da documentação, conforme o edital mesmo período destinado às inscrições, não sendo aceita inscrição e/ou entrega de documentação fora do prazo.

VEJA O EDITAL COMPLETO