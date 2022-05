Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O dono de um bar de Assaí, no Norte Pioneiro do Paraná, foi ferido durante uma discussão no estabelecimento, que fica na Rua Brasil. Um cliente embriagado, ao não concordar com a vítima, mordeu sua perna.

Conforme o boletim da Polícia Militar (PM), que precisou ser acionada no local, o homem chegou no bar já alterado e visivelmente alcoolizado. Ele tentou comprar uma bebida, mas o proprietário, ao perceber a situação, negou a compra.

Revoltado ao ter o pedido negado, deu a mordida. Ele foi algemado e colocado na viatura pelos policiais porque também resistiu à abordagem.

Já na delegacia, o homem passou mal e precisou ser levado ao hospital da cidade para ficar em observação.