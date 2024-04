A Clínica de Odontologia do Campus de Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná retornou com os atendimentos após o período de férias acadêmicas. A clínica-escola da Instituição atende pacientes de 22 municípios da região que integram a 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho.

Na clínica são ofertados atendimentos básicos, nas diferentes áreas da odontologia, como educação em saúde, profilaxia e raspagem periodontal (limpeza), tratamentos endodôntico (canal), cirúrgico (remoção de dente), periodontal (gengiva), dentística (restaurações / cárie / clareamento / estética), próteses, implantes, alguns exames radiográficos, biópsias e atendimento completo na criança.

“A clínica proporciona a população do norte do Paraná atendimento odontológico gratuito na maioria dos procedimentos através do Sistema Único de Saúde (SUS), pela parceria com 19ª Regional de Saúde. No entanto, vale ressaltar, que há alguns procedimentos realizados em nossa clínica-escola que envolve custos laboratoriais e que esses não são cobertos pelo SUS, mas caso o paciente queira realizá-los, poderá arcar com o custeio”, destacou a diretora da Clínica, Simone Cristina Castanho Sabaini de Melo.

Agendamento

O atendimento na Clínica de Odontologia da UENP é realizado por meio de agendamento para uma consulta de triagem, na qual cada paciente é direcionado ao tratamento, de acordo com a sua necessidade. Os agendamentos podem ser realizados diretamente na secretaria da clínica, que fica no endereço: prolongamento da Avenida Pedro Coelho Miranda, S/N, Jardim Panorama, na cidade de Jacarezinho/PR, ou através do telefone (43) 3525-5162 ou WhatsApp (43) 991163653.