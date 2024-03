A cobrança de pedágio dos lotes 1 e 2 do Paraná, das concessionárias Via Araucária e EPR Litoral Pioneiro, já tem data para começar. Com a autorização da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), as empresas informaram que irão iniciar a cobrança de tarifas às 00h do dia 23 de março.

O lote 1, da Via Araucária, engloba 473 quilômetros das rodovias BR-277, BR-373, BR-376, BR-476, PR-418, PR-423 e PR-427 que passam por Curitiba, Região Metropolitana, Região Centro-Sul e Campos Gerais.

Já o lote 2, do EPR Litoral Pioneiro, envolve 605 quilômetros das rodovias BR-153, BR-277 e BR-369 e das estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855 em trechos que passam por Curitiba, Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro.

Confira os valores dos pedágios no Paraná:

Carros, caminhonetes e furgões:

LOTE 2 – Praça de São José dos Pinhais (BR-277): R$ 22,60

LOTE 2 – Praça de Jacarezinho: R$ 12,00

LOTE 2 – Praça de Carambeí (PR-151): R$ 11,40

LOTE 2 – Praça de Jaguariaíva (PR-151): R$ 7,60

LOTE 2 – Praça de Jacarezinho 1 (BR-369): R$ 12,00

LOTE 2 – Praça de Jacarezinho 2 (BR-153): R$ 12,00

LOTE 1 – Praça de São Luiz do Purunã (BR-277): R$ 8,70

LOTE 1 – Praça de Lapa (BR-476): R$ 11,50

LOTE 1 – Praça de Porto Amazonas (BR-277): R$ 10,90

LOTE 1 – Praça de Imbituva (BR-373): R$ 10,00

LOTE 1 – Praça de Irati (BR-277): R$ 10,20

Segundo a tabela, motocicletas são isentas da tarifa.