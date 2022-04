Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Colégio Cívico Militar Ruth Martinez Correa, em Ribeirão do Pinhal/PR, foi alvo de vandalismo praticado por três marginais no início da madrugada de segunda-feira (11).

Conforme informações do diretor do colégio, localizado na Avenida Silveira Pinto, três homens invadiram o estabelecimento de ensino e causaram danos em 12 câmeras de segurança, sete janelas de vidro e três portas. Os criminosos também cometeram atos de vandalismo na dispensa do colégio, quebrando vários ovos, garrafas de café, entre outros utensílios.

Policiais da Rádio Patrulha (RPA) e do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC) receberam informações sobre as roupas dos autores e iniciaram buscas para localizá-los. Dois suspeitos foram encontrados próximo ao colégio, sendo eles um rapaz de 18 anos e um adolescente de 14 anos, com os quais nada de ilícito foi encontrado. A equipe questionou sobre o furto no colégio e um dos suspeitos negou inicialmente, mas depois assumiu o crime, dizendo que estava acompanhado de mais um suspeito.