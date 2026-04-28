No último sábado, 25 de abril, o Colégio ELO realizou no Centro de Eventos de Jacarezinho (PR) uma atividade que uniu aprendizado e prática: a MOBFOG – Mostra Brasileira de Foguetes. O evento, batizado de “Ciência que sai do papel”, proporcionou aos estudantes a oportunidade de transformar teoria em experimentação, construindo e lançando foguetes de acordo com o nível escolar.

A iniciativa envolveu diferentes etapas, cada uma adaptada às habilidades e conhecimentos dos alunos:

– 2º e 3º ano do Ensino Fundamental – Nível 01: foguetes feitos com canudinhos.

– 4º e 5º ano do Ensino Fundamental – Nível 02: modelos em papel.

– 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental – Nível 03: foguetes com garrafa PET e bomba de ar.

– 1ª a 3ª série do Ensino Médio – Nível 04: garrafa PET impulsionada por reação química.

Sob a coordenação dos professores Nancy N. Gatzke Corrêa e Herman Rodrigues Wahl, a atividade destacou-se não apenas pelo caráter lúdico, mas também pelo estímulo à curiosidade científica e ao trabalho em equipe. O lançamento dos foguetes foi acompanhado com entusiasmo por alunos, familiares e comunidade, reforçando o papel da escola como espaço de inovação e descoberta.

O evento mostrou que, quando a ciência ganha forma prática, ela desperta nos jovens o desejo de explorar, criar e compreender o mundo de maneira mais profunda.