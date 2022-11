Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No início da noite de quarta feira (23), por volta das 18h30min. O acidente aconteceu no km 65 da BR 369, próximo a ponte do Rio Laranjinha, ainda na região de Bandeirantes.

No local um caminhão Mercedes de cor verde, onde o caminhão pertence a uma empresa de Bandeirantes, e seguia sentido o município de Bandeirantes até Santa Mariana, onde o motorista reside, e no sentido contrário, sentido Santa Mariana a Bandeirantes, seguia um caminhão VM260 Volvo de cor branca.

O motorista morador de Santa Mariana, relatou que no km 65 da BR 369 quebrou a barra de direção do caminhão, onde o mesmo não conseguiu segurar o veículo vindo a bater no baú do caminhão Volvo que seguia sentido Bandeirantes.

Em ambos caminhões haviam apenas os motoristas e ninguém se feriu, apenas danos materiais em ambos caminhões. O caminhão baú tombou na beira na pista e o Mercedes foi parar no meio do mato também na beira da pista.

No local PRF e Econorte.