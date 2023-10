Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Noite de domingo (22), por volta das 20h20min, uma colisão envolvendo um VW Gol de cor prata com placas de Itambaracá e um VW Fusca de cor marrom com placas de Bandeirantes, deixou ao menos cinco vítimas em estado grave.

Segundo informações o Gol era conduzido por um rapaz e fazia sentido Itambaracá a Bandeirantes, ainda segundo relatos no Gol, com a chegada da equipe de socorro, não havia ninguém, o motorista saiu do local do acidente e não foi localizado pelos socorristas.

No Fusca estavam cinco ocupantes, dois homens, uma mulher e duas crianças, todos foram encaminhados em estado grave para o pronto socorro de Bandeirantes pela equipe de socorro do Corpo de Bombeiros e SAMU.

A pista ficou interditada durante cerca de 30 minutos para que os Bombeiros conseguissem retirar as vítimas do Fusca. Segundo informações o Fusca seguia para a Vila Rural Olaria em Bandeirantes onde a família reside, o acidente aconteceu em frente a fábrica Zena Plast na saída para Itambaracá.

Os dois carros até o final da matéria estavam ocupando um lado da pista, aguardando a PRe por se tratar de uma rodovia estadual.