Um grave acidente na manhã deste sábado (7), no KM-125 da BR-153, trecho entre Ibaiti/PR e Ventania/PR, próximo ao Rio Laranjinha, mobilizou bombeiros e policiais na região.

Uma carreta com metanol e uma caminhonete colidiram, resultando na morte do motorista do carreta.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal – PRF, o metanol derramou sobre a pista e o acostamento causando perigo de explosão.