Um motorista de 35 anos ficou gravemente ferido na manhã desta terça-feira (7), após colidir frontalmente o carro que dirigia (um GM/Celta, com placas de Ibaiti – PR) contra um caminhão (com placas de Capão Bonito – SP), na PR-272, entre Tomazina e Pinhalão, região do norte pioneiro do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a vítima é inabilitada e foi encaminhada pelo SAMU para o hospital de Tomazina, de onde posteriormente foi transferida de helicóptero para um centro médico avançado.

O motorista do caminhão não se feriu.